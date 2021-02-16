شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراكز يحتاجها الزمالك في الميركاتو الصيفى المقبل.. إحدها مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، لتحديد ملامح الصفقات الجديدة، تمهيدا للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى مساء الأربعاء، فى ديربى ولاد العم، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام، الذى يحتل صدارتها الزمالك برصيد 26 نقطة، فى المقابل يقبع الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن هناك اتجاها كبيرا لدى إدارة النادي، لحسم الصفقات الجديدة قبل إجراء انتخابات المجلس الجديد، التي سيتم عقدها بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ونستعرض أبرز 4 مراكز يحتاجها الزمالك في التقرير التالى..

مدافع جديد

يأمل مسئولو الزمالك، فى تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل، خاصة أن الجهاز الفني كان يرغب في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الزمالك قريبا من ضم محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري قبل أن تتعثر الصفقة، ولا يزال رزق في حسابات مسئولي النادي، بالإضافة لوجود كل من محمود مرعي مدافع وادي دجلة وعبد الله بكري مدافع بيراميدز، كخطط بديلة.

صانع ألعاب

يسعى الزمالك لضم صانع ألعاب جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم وجود بديل ليوسف إبراهيم "أوباما"، خاصة وأن الجهاز الفني يقوم أحيانا بتوظيف لاعب الوسط فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب في حالة غياب أوباما وأحيانا يعتمد الجهاز الفني على المغربي أشرف بن شرقي في نفس المركز.

مهاجم أفريقي

بالرغم من تعاقد النادي مع كل من التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي مؤخرا.، إلا أن الإدارة اتفقت مع الجهاز الفني على التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيكون التعاقد مع المهاجم الأفريقي على حساب المغربي حميد أحداد، الذي لم يثبت نفسه داخل الفريق حتى الآن.

لاعب وسط

اقترب الزمالك من ضم لاعب وسط مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على حساب محمود عبدالعزيز، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، خاصة بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويستهدف الزمالك ضم نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز أو زميله محمود حمادة أو محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة.