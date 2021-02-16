الامارات | ديوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة أستراليا.. وينتقد "الحجر الصحي"

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة أستراليا.. وينتقد "الحجر الصحي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول وحامل اللقب، الحجر الصحي لمدة 14 يوما الذي فرض على اللاعبين المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، معتبرا أنه كان سببا في الإصابات التي طالت عددا منهم. وكان ديوكوفيتش حامل اللقب هزم ألكسندر زفيريف 6-7 و6-2 و6-4 و7-6 وحجز مكانه في قبل نهائي. بينما لدى السيدات تأهلت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس إلى الدور ذاته على حساب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية.

واقترح الصربي الساعي الى لقبه التاسع في البطولة الأسترالية التي عُدِلَ موعدها هذا الموسم نتيجة تفشي فيروس كورونا، أن يقام موسم كرة المضرب في "فقاعة" مشابهة لدوري كرة السلة الأميركي "أن بي أيه".

والصربي هو بين عدد من اللاعبين الذين يعانون من الإصابة في البطولة الكبرى الأولى لهذا الموسم، وهو يلعب رغم مشكلة في عضلات أسفل البطن مشابهة لإصابة الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي عجز عن خوض مباراته في الدور الرابع الإثنين.

وحتى بعد الحجر الصحي الذي فرض لمدة 14 يوما على قرابة ألف شخص بين لاعبين ومسؤولين لدى وصولهم الى أستراليا، عاد اللاعبون الآن الى الى "فقاعة" حيوية وتم حظر الحضور الجماهيري في الملاعب بعد أن دخلت ولاية فيكتوريا في إغلاق مفاجىء لمدة خمسة أيام للحد من تفشي نوع متحور من الفيروس.

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