شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: قمة الأهلي و الزمالك الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد المصري لكرة اليد، الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد غد الخميس، بالجولة الرابعة لمرحلة التتويج بالدوري المصري للمحترفين.

وقال اتحاد اليد، في بيان رسمي، إن المباراة ستقام باستاد القاهرة، ونحن في انتظار الموافقة الأمنية الرسمية خلال الساعات القادمة، وأشار الاتحاد إلى أن اللقاء سيقام دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا، على أن يقام في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن سبورتنج والزمالك، بينما يحتل هليوبوليس وطلائع الجيش المركزين الرابع والخامس برصيد 7 نقاط.