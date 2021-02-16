شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقدم أحدث جهاز استشفاء عالمي للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استقدام جهاز استشفاء عالمي للاعبين علي أحدث مستوى.

وأكد أسامة أن هذا الجهاز تم استقدامه من أجل الإصابات العضلية، حيث أنه يحمي العضلة من الإصابة، ويساعد بشكل قوي على سرعة العودة.

وأضاف أن هذا الجهاز يتم استخدامه بشكل دوري للمساعدة في علاج الإصابات، بجانب أجهزة الاستشفاء الأخرى المتواجدة داخل النادي، وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن هذا الجهاز لا يتواجد في مصر سوي داخل نادي الزمالك مشيرا إلى أنه أحدث الأجهزة الخاصة بعمليات الاستشفاء حول العالم، وله مميزات ممتازة.