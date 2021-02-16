شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسي الإسكندرية» يحصد المركز الأول ببطولة البحر المتوسط للكونغ فو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي المهندسين «سابا باشا بالإسكندرية» المسجل بالاتحاد المصري للوشو كونغ فو في حصد المركز الأول، ترتيب عام في بطولة أبطال البحر المتوسط للوشو كونغ فو بنين وبنات من مواليد 2005 والتي نظمتها منطقتي اسكندرية وبورسعيد لذات اللعبه بمشاركة عدد 60 نادي.

كما حصل النادي برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، على لقب أفضل نادي رياضي وشهادة تقدير ووسام التميز لأفضل إدارة .

يشار إلى أن نادي المهندسين بالإسكندرية شارك في البطولة بـ 51 لاعب ولاعبة ويتولى مسئولية الفريق الكابتن إبراهيم لطفى مدير الجهاز الفني والمدرب العام مروان على.