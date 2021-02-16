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مذيع يتسلم «أوردر دليفري» على الهواء (فيديو)

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عمر علاء 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيع قناة البحرين «فهد بوجيري» وهو يتسلم «أوردر» أكل على الهواء مباشرة، خلال قيامه بتقديمه للاستوديو التحليلي لمباراتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس الملك.

حيث ظهر فهد بوجيري في المقطع وهو يقطع الحديث مع أحد الضيوف، طالبًا من أحد العاملين في الاستوديو أن يتسلم منه كيسًا أبيض اللون، ثم قام بوضعه على الأرض سريعًا حتى لا يظهر أمام المشاهدين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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