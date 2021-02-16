شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع يتسلم «أوردر دليفري» على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيع قناة البحرين الرياضية «فهد بوجيري» وهو يتسلم «أوردر» أكل على الهواء مباشرة، خلال قيامه بتقديمه للاستوديو التحليلي لمباراتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس الملك.

حيث ظهر فهد بوجيري في المقطع وهو يقطع الحديث مع أحد الضيوف، طالبًا من أحد العاملين في الاستوديو أن يتسلم منه كيسًا أبيض اللون، ثم قام بوضعه على الأرض سريعًا حتى لا يظهر أمام المشاهدين.