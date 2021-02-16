شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهب للحفاظ على الصدارة في مواجهة الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض في السابعة والنصف، مساء اليوم، الأربعاء، الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة أمام الإسماعيلى في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز على أرض ملعب استاد القاهرة.

تكمن صعوبة اللقاء في رغبة الفريقين في حصد نقاط المباراة الثلاث، فالزمالك يأمل في تحقيق الانتصار للحفاظ على صدارة المسابقة التي يتربع عليها برصيد 26 نقطة، متفوقا على منافسه التقليدى الأهلى بفارق خمس نقاط، الذي يحتل المركز الثانى، وتوجد للفريق الأحمر مباراتان مؤجلتان بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

بينما يسعى الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث من أجل الهروب من القاع، بعد أن احتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويأمل الفريق الأبيض في تقديم عرض قوى، أداءً ونتيجةً، لتعويض جماهيره عن تذبذب الأداء في المباريات المحلية والأفريقية والتى كان آخرها التعادل السلبى مع مولودية الجزائر.

وركز المدرب البرتغالى، خلال التدريبات الأخيرة على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباريات الدورى أو دورى الأبطال والتى تكمن في الفردية في الأداء وعدم الاعتماد على الجماعية، فضلًا عن إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين.

وشهدت التدريبات تركيز المدير الفنى على الكرات العرضية، سواء من خلال الطرف الأيمن أو الأيسر، من أجل إمداد المهاجمين بفرص تمكنهم من هز شباك المنافسين.

وحذر باتشيكو المهاجمين من النزول إلى وسط الملعب، حتى لا يفقد الفريق خطورته الهجومية داخل منطقة جزاء المنافس، ولم يكتف المدرب البرتغالى بالتركيز على التدريبات الفنية، بل عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بعدم ضياع أي نقاط في المباريات المقبلة حتى يحافظ الفريق على صدارته للمسابقة، خوفا من ملاحقة المنافس المتبقى له مباراتان لم يخُضهما. وينتظر أن يخوض الفريق الأبيض مواجهة اليوم بتشكيل يضم: «محمد أبوجبل ومحمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وسيف الجزيرى».

في المقابل، يدخل الدراويش مواجهة اليوم في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم محمد بيومى، الذي أصيب بشد في العضلة الأمامية وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبدالرحمن مجدى ومحمود البدرى، وينتظر أن يعتمد الفريق على طريقة دفاعية تعتمد على الكثافة العددية في وسط الملعب واستغلال الهجمات المرتدة من خلال سرعة آرى بابل وفخر الدين بن يوسف الأكثر نشاطا بالفريق في وسط الملعب.

وينتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: «محمد فوزى وحسين السيد ومحمد هاشم ومروان الصحراوى وعبدالله جمعة ومحمد عادل وعماد حمدى ومحمد صادق وشكرى نجيب ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف».

من جانبه، أكد يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه يسعى لتقديم عرض مميز أمام متصدر الدورى، لافتًا إلى أن فريقه تنقصه الثقة من أجل العودة إلى مكانته الطبيعية. وأوضح أنه سيعمل على إيقاف خطورة مفاتيح اللعب لدى المنافس من أجل السيطرة على وسط الملعب.