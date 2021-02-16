شكرا لقرائتكم خبر عن عروض الاحتراف تثير المخاوف في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أزمة، بسبب إغراءات شركات التسويق الرياضى لـ«لاعبى الفريق» بعد ظهورهم بمستوى جيد ونجاحهم في تحقيق إنجاز عالمى بالحصول على برونزية العالم خلال المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً في قطر.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن عددًا من لاعبى الفريق تلقوا عروضًا، أبرزها حسين الشحات، الذي تلقى عرضًا بالفعل من نادى الاتفاق السعودى للانتقال إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، كما عرضت إحدى شركات التسويق على المغربى بدر بانون، الموافقة على تسويقه في أوروبا، بعد نجاحه في خطف الأنظار منذ انتقاله للأهلى وظهوره بمستوى عالٍ خلال مونديال الأندية بجانب مجدى أفشة ومحمد هانى وأيمن أشرف، الذين نجحوا في لفت الأنظار بشدة خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن موسيمانى يخشى من تأثر اللاعبين بالعروض ومطاردة وكلاء اللاعبين لهم باستمرار، أملًا في تسويقهم.

وتابع المصدر: «إن موسيمانى قرر عقد جلسة خاصة مع اللاعبين لمناقشتهم في موضوع العروض ومطالبتهم بإغلاق الملف وعدم الالتفات إلى أي أمور غير التدريبات والمباريات، لضمان استمرار حالة التركيز داخل الفريق المرتبط بمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المحلى والأفريقى».

من جانبه، كشف أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للأهلى، موقف خماسى الفريق المصاب، مشيرًا إلى أن كريم نيدفيد وناصر ماهر سينتظمان في التدريبات الجماعية

الأسبوع المقبل.

وقال أبوعبلة إن «كريم نيدفيد يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلى، وسيُنهى القياسات العضلية التي يؤديها خلال أيام ثم سيشارك في التدريبات الجماعية، بينما يشارك ناصر ماهر، الذي كان يعانى من إصابة في الكتف، في التدريبات بشكل جزئى خلال أسبوع».

وتابع: «محمد محمود بدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل، وسيبدأ المشاركة في التدريبات بشكل جزئى بعد شهر كامل، بينما يواصل وليد سليمان برنامجه التأهيلى وأمامه ثلاثة أسابيع قبل أن يعود للمشاركة في المباريات بعد إعلان جاهزيته بشكل كامل».

من ناحية أخرى، اتفقت لجنة التعاقدات مع عمرو السولية على تمديد عقدة مقابل الحصول على 11 مليون جنيه في السنة الواحدة، ورحب اللاعب بالاستمرار مع الفريق، ويُنتظر أن تعلن اللجنة عن تفاصيل العقد الجديد للاعب خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة النادي وصول مكافأة الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في قطر، من أجل صرف المكافآت التي قررتها للاعبين بحصول كل لاعب على 300 ألف جنيه، وشهر مكافأة للمدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ومعاونيه، كما ينص تعاقده مع القلعة الحمراء بواقع 125 ألف دولار، فيما تدرس الإدارة تأجيل حفل تكريم الفريق بسبب كورونا، وسيتم تحديد موعد مناسب، أملًا في أن تنحسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة

فيروس كورونا.

وحصل النادي على مبلغ 2.5 مليون دولار مكافأة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، بواقع مليون دولار نظير المشاركة في المسابقة، ومليون دولار أخرى مكافأة التأهل لنصف نهائى المونديال، ونصف مليون دولار مكافأة الحصول على الميدالية البرونزية.