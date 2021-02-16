شكرا لقرائتكم خبر عن «المحارب البلجيكي» يعود لكتيبة مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد البلجيكي كيفين دي بروين إلى تدريبات مانشستر سيتي، بعد أن غاب عن المباريات السبع الماضية لإصابة عضلية، ولكن لا يوجد بعد موعد لعودته، بحسب مدربه بيب جوارديولا.

وقال المدرب الإسباني إنه يتحسن، وقد تدرب اليوم مع الفريق. وكانت آخر مباراة لدي بروين مع السيتي في يناير الماضي، وغاب منذ ذلك الحين عن مواجهات الفريق بسبب الإصابة.