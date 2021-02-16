شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول ترد على رسالة صلاح من بوابة «الآنفيلد».. (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ديلي ميل البريطاني عن دعم جماهير ليفربول للمدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الريدز، بعد سلسلة النتائج السيئة التي يمر بها حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم، خلال الآونة الأخيرة.

وأظهر التقرير البريطاني قيام جماهير ليفربول بتعليق لافتة كبيرة على بوابة الآنفيلد مكتوب عليها باللغة الإنجليزية Jurgen Klopp YNWA، بما يعني كلوب لن تسير وحدك.

وأكد التقرير أن الجماهير تفاعلت مع المدرب الألماني عقب خروج محمد صلاح، برسالة المقاتلين، والتي قال فيها، إن لاعبي الريدز سيقاتلون من أجل تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

جماهير ليفربول ترد على رسالة صلاح

جماهير ليفربول ترد على رسالة صلاح