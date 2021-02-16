شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مارس موعداً لمواجهة جزر القمر في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 28 من مارس الجاري، موعداً لمواجهة جزر القمر، ويلتقي منتخبنا الوطني، مع منتخب جزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

وينتظر الجهاز الفني، الموعد الرسمي الذي سيحدده الجانب الكيني، لموعد مواجهته مع مصر في كينيا، والتي ستسبق مباراة جزر القمر، حتي يتثني للجهاز الفني، اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بالسفر والعودة الي كينينا، وان يكون هناك متسع من الوقت للإستعداد لمواجهة جزر القمر.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي اختيار 26 لاعباً للدخول في معسكر ما

واعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، ان باب المنتخب مفتوح امام أي لاعب يتألق مع فريقه خلال الفترة التي تسبق المعسكر.

وقرر المدير الفني، زيادة عدد اللاعبين المنضمين في هذه المرة الي 26 بدلاً من 22 خصوصاً وأن الفريق سيخوض مباراتين في هذا التجمع.