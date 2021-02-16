شكرا لقرائتكم خبر عن قبل معركة سان جيرمان..ميسي يقود التشكيلة المثالية لليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قبل صدام الليلة المرتقب لعشاق الساحرة المستديرة، بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي يقام عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يتصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة التشكيل المثالي لفريقه خلال الجولة 23 من عمر الليجا.

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي: حارس المرمى: «ياسين بونو- إشبيلية، والدفاع: فيرلاند ميندي- ريال مدريد، دييجو كارلوس- إشبيلية، إيمرسون- ريال بيتيس، والوسط: ماركوس يورينتي- أتلتيكو مدريد، توني كروس- ريال مدريد، فرانسيسكو ترينكاو- برشلونة، أليكس بيرينجور- أتلتيك بيلباو، بريان جيل – إيبار، والهجوم: ليونيل ميسي- برشلونة، سانتي مينا -سيلتا فيجو».