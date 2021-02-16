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قبل معركة سان جيرمان..ميسي يقود التشكيلة المثالية لليجا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قبل صدام الليلة المرتقب لعشاق الساحرة المستديرة، بين وباريس سان جيرمان في دور الستة عشر لبطولة والذي يقام عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يتصدر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة التشكيل المثالي لفريقه خلال الجولة 23 من عمر الليجا.

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي: حارس المرمى: «ياسين بونو- إشبيلية، والدفاع: فيرلاند ميندي- ، دييجو كارلوس- إشبيلية، إيمرسون- ريال بيتيس، والوسط: ماركوس يورينتي- أتلتيكو مدريد، توني كروس- ريال مدريد، فرانسيسكو ترينكاو- برشلونة، أليكس بيرينجور- أتلتيك بيلباو، بريان جيل – إيبار، والهجوم: ليونيل ميسي- برشلونة، سانتي مينا -سيلتا فيجو».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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