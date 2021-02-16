شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المريخ السوداني أمام الأهلي المصري اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث محبو نادي الأهلي ونادي المريخ السوداني على محرك بحث جوجل عن تشكيل نادي المريخ المتوقع اليوم قبل مباراة الأهلي والمريخ السوداني فى دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا 2021، ويمكن معرفة تشكيل الأهلي فى مباراة الأهلي ضد المريخ من خلال الضغط هــنـــــــا ، ويمكن أيضًا معرفة قائمة الأهلي من هـنـــــا .

حراسة المرمي :

منجد النيل

خط الدفاع :

أحمد آدم –عبد الرحمن كرنقو – أحمد تمبش – أمير كمال

خط الوسط :

أحمد التش – محمد الرشيد – سيف تيري – ضياء الدين محجوب

خط الهجوم :

بكري المدينة – السماني الصاوي

نادي المريخ السوداني

يعتبر نادي المريخ السوداني واحدًا من أشهر وأعرق أندية السودان ويُعرف نادي المريخ السوداني أيضًا باسم نادي المريخ العاصمي، وهو من أكثر أندية السودان فوزًا بالبطولات، وتأسس عام 1927م، ويحتل المركز الأول فى ترتيب الدوري السوداني .

ترتيب الدوري السوداني

المريخ 19 نقطة.

الأمل عطبرة 17 نقطة.

هلال الساحل 16 نقطة.

مروي 16 نقطة.

حي الوادي 15 نقطة.

الخرطوم 13 نقطة.

الأهلي 13 نقطة.

الأهلي شندى 12 نقطة.

حي العرب 11 نقطة.

هلال الفاشر 11 نقطة.

هلال الأبيض 11 نقطة.

توتي الخرطوم 11 نقطة.

كادقلي 9 نقطة.

الشرطة 8 نقطة.

الفاشر 5 نقطة.

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