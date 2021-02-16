شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يشاركون لأول مرة مع الإسماعيلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلي، قائمة لاعبيه، استعدادًا لخوض لقاء القمة أمام الزمالك غدًا بالأسبوع الــ13 للدوري.

وتضم قائمة الدراويش 9 لاعبين يتواجدون للمرة الأولى بقميص الدراويش أمام الزمالك، وهم: «رضوان الشريفى– مروان الصحراوى– أحمد كاستيلو– مصطفى الزنانرى– حسين السيد– عبدالله جمعة– محمد عادل– آرى بابل– زياد طارق».

ويتطلع لاعبو الدراويش لحصد نتيجة إيجابية تسهم في تعديل مسار الفريق بجدول مسابقة الدورى المحلى.