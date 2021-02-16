شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى..26 لاعباً في معسكر المنتخب استعداداً لمواجهتي كينيا و جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على اختيار 26 لاعباً للدخول في معسكر مارس، ويستعد المنتخب، لمواجهتي كينيا، المقررة في نيروبي، وجزر القمر، المقررة في القاهرة في الشهر نفسه.

واعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، ان باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يتألق مع فريقه خلال الفترة التي تسبق المعسكر.

وقرر المدير الفني، زيادة عدد اللاعبين المنضمين في هذه المرة إلى 26 لاعباً بدلاً من 22 خصوصاً وأن الفريق سيخوض مباراتين في هذا التجمع.

وسيشاهد البدري، مباراة الأهلي والمريخ السوداني «الثلاثاء»، من امام شاشة التليفزيون، فيما سيذهب إلى ملعب ستاد القاهرة «الأربعاء»، لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي، في الدوري، من مدرجات ستاد القاهرة.