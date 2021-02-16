شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات محمد صلاح مع الفرق الألمانية في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قبل صدام ليفربول ولايبزيج الألماني، اليوم عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، يقود النجم المصري فريقه الإنجليزي لعبود دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وخاض النجم المصري 8 مواجهات ليصح الفرعون المصري على موعد مع المواجهة التاسعة أمام الفرق الألمانية.

وتعادل صلاح، مع الفرق الألمانية بمختلف الأندية الذي أرتدى قمصانهم، مرتين، وخسر مثلهما، وفاز في 4 مواجهات أخرى، مسجلاً هدفين فقط خلال مسيرته أمام الألمانية.

وواجه صلاح، شالكه الألماني أثناء تواجده مع بازل السويسري، وخسر اللقاءين، وجاءت المواجهة الثالثة، عندما كان يلعب صلاح مع روما مواجها باير ليفركوزون، وفاز الفريق الإيطالي في اللقاء الأول وتعادل في الثاني.

وبقميص ليفربول واجه صلاح فريق هوفنهايم الألماني وفاز الريدز في المواجهتين ذهابا وإيابا، وتأتي المواجهة السادسة لصلاح بقميص أيضا ليفريول، عندما واجه بايرن ميونيخ، وفاز الريدز في مواجهة وتعادل في الثانية.