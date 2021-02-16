شكرا لقرائتكم خبر 6 أسابيع تفصل هنريكي عن العودة للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​تسلمت إدارة نادي الاتحاد صباح أمس التقرير الطبي الخاص بحالة المحترف البرازيلي برونو هنريكي.

وكان اللاعب قد أجرى عملية جراحية منذ يومين في مسقط رأسه البرازيل لمعالجة الكسر الإجهادي في مشط القدم على يد الدكتور بونتين.

وتقرر أن يخضع اللاعب للراحة قبل أن يشرع في تنفيذ برنامج تأهيلي يعقبه برنامج لياقي لفترة 6 أسابيع على أن يخضع بعد ذلك إلى عدد من الاختبارات الفنية واللياقية التي من شأنها أن تحدد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.

ميدانيا، اختار المدير الفني فابيو كاريلي الثلاثي عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي وحمد آل منصور لإشراكهم في القائمة التي ستواجه التعاون عصر غد ضمن الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لا سيما بعد تضاؤل نسبة مشاركة غاري رودريقيز لعدم اكتمال جاهزيته.

وحرص الجهازان الفني والإداري خلال التدريبات على تذكير الرباعي أحمد حجازي ومارسيلو غروهي وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي بأنهم مهددون بالإيقاف عن مواجهة الفيصلي المقبلة التي تلي لقاء التعاون حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء.