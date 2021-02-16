شكرا لقرائتكم خبر فرسان مكة يتوعدون الرائد برد الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح فريقا الرائد والوحدة في تمام الـ3:55 عصرا بتوقيت مكة المكرمة مباريات الجولة الـ19 لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ودخلت فرق الدوري المنعطف الأهم، خاصة الباحثة عن الهروب من المراكز المتأخرة وشبح الهبوط، من بينها الرائد الذي التهب مدرجه بالغضب العارم بعد النتائج المحبطة لأنصاره وسط دعم مادي وفني لا محدود.

وسيكون لقاء اليوم أشبه بلقاء الغضب بعد تراجع نتائج الفريق وتلقيه خسارة غير متوقعة من الباطن في الجولة الماضية على أرضه، وهو ما يصعب من مهمة الفريق ويحفزه في الوقت نفسه لتحقيق الفوز والعودة لسكة الانتصارات، في ظل اكتمال عناصره وخطوطه باستثناء غياب عوض خميس وعبدالفتاح آدم.

ويريد الرائد حصد نقاط المباراة والتحرر من مركزه الـ13 بالوصول إلى النقطة الـ22.

أما فريق الوحدة فلن يتنازل عن الثأر ورد اعتباره بعد أن خسر في أرضه أمام الرائد نفسه في الدور الأول 2 - 3، ويسعى اليوم إلى تحقيق فوز يمكنه من اقتحام مناطق الدفء وبدء رحلة التحرر من النقطة الـ24 والمركز التاسع، من خلال الوصول للنقطة الـ27.

ويدرك فرسان مكة صعوبة مواجهة اليوم نظرا لوضع الرائد الحرج، إلا أنهم يطمحون للعودة إلى مكة بكامل نقاط المباراة.