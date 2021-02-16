مركز العين ومواقفه يخيفان الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم لقاء الأهلي والعين ضمن لقاءات الجولة الـ19 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتخوف الأهلي من ذكرى لقاء الدور الأول الذي حسمه بنتيجة 4-3 بصعوبة عقب مباراة مثيرة قدم خلالها العين مستوى كبيرا فاجأ به الأهلي وكان قريبا من الخروج متعادلا.

كما التقى الفريقان في مواجهة أخرى هذا الموسم وعلى ذات الملعب «رديف الجوهرة» ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، وفيها حقق العين المفاجأة عندما أطاح بالأهلي من البطولة بعد أن تغلب عليه 2 /0.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم باحثا عن الفوز لمواصلة مطاردة الشباب على الصدارة، حيث يملك الأهلي 34 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.

ويعاني الأهلي من غيابات كبيرة اليوم على مستوى خط الوسط، حيث يفتقد محترفه ميتريتا للإصابة، كما غيبت العملية الجراحية للجيوب الأنفية اللاعب حسين المقهوي، في حين يغيب علي الأسمري بسبب تراكم البطاقات.

ويأمل المدير الفني ميلويفتش فلادان في تجاوز هذه المحطة قبل مواجهة الشباب المتصدر في الجولة المقبلة، وقد يستعين بالمحترف المنضم حديثا، السنغالي مباي نيانغ بعد أن شارك في التدريبات الجماعية.

على الجانب الآخر، يسعى العين لتحقيق الفوز وإيقاف سلسة النتائج السيئة وبدء رحلة هروب من قاع الترتيب.

ويأمل مدرب العين الجديد، الإسباني بابلو ماشين في تحقيق انتصار يساعده على محو آثار الهزيمتين الأخيرتين أمام الهلال والفتح.

غيابات الأهلي:

ألكسندر ميتريتا بسبب الإصابة

حسين المقهوي بسبب عملية جراحية

علي الأسمري لتراكم البطاقات

مصابو العين:

ربيع السفياني

حسن معاذ

نواف الحارثي

عمار الإبراهيم