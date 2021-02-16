صحيفة رومانية: رازفان من الهلال لتدريب بارما

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ونقل موقع «telekomsport» الروماني عن صحيفة «pro sport، أن مسؤولي نادي بارما الإيطالي عرضوا على لوشيسكو قيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي، والعمل على انتشال الفريق من وضعه الخطير والصعب في الدوري الإيطالي، حيث يقبع في المركز الـ19 قبل الأخير في منافسات الكالتشيو برصيد 13 نقطة فقط، وسط أنباء عن الاستغناء عن المدير الفني الحالي روبيرتو دافيروا لعدم نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن بارما لم يحقق معه فوزا في الدوري منذ 30 نوفمبر 2020.وأعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مساء الأحد الماضي، إقالة لوشيسكو، وتعيين البرازيلي روجيرو ميكالي خلفا له، عقب تراجع نتائج الفريق.
وسربت هذه الأنباء القلق وسط نفوس أنصار الهلال ليبدأ بعدها تناقل أحاديث تؤكد سعي المدرب إلى الهروب من الهلال بعد أن أغراه النادي الإيطالي بعرض جديد، وهو ما كلف حامل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خسارة مباريات مهمة في ظل بحثه عن الاحتفاظ باللقب، آخرها الأحد الماضي أمام ضمك صاحب المركز قبل الأخير في دوري المحترفين.
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