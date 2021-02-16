شكرا لقرائتكم خبر أبها يطمح لمعالجة رباعية الاتفاق بهزيمة الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف أبها نظيره الباطن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن مواجهات الأسبوع الـ19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ويأمل أبها في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من الاتفاق 1 - 4، حيث يتواجد حاليا بالمركز العاشر برصيد 24 نقطة من أصل 18 مباراة، حقق الفوز في 7 منها وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر 8 مباريات.

في المقابل يدخل فريق الباطن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تجاوزه الرائد في الجولة الماضية 2 - 1. ويحتل الفريق المركز الـ13 برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلها، فيما تلقى 4 هزائم.

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، حيث إنهما يتواجدان في مراكز متأخرة في الترتيب العام.

يشار إلى أن الفريقين التقيا مرة واحدة في دوري المحترفين كانت في الدور الأول انتهت بفوز الباطن 3 - 0.