شكرا لقرائتكم خبر أبها يطمح لمعالجة رباعية الاتفاق بهزيمة الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأمل أبها في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من الاتفاق 1 - 4، حيث يتواجد حاليا بالمركز العاشر برصيد 24 نقطة من أصل 18 مباراة، حقق الفوز في 7 منها وتعادل في 3 مباريات، فيما خسر 8 مباريات.في المقابل يدخل فريق الباطن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تجاوزه الرائد في الجولة الماضية 2 - 1. ويحتل الفريق المركز الـ13 برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلها، فيما تلقى 4 هزائم.
ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، حيث إنهما يتواجدان في مراكز متأخرة في الترتيب العام.
يشار إلى أن الفريقين التقيا مرة واحدة في دوري المحترفين كانت في الدور الأول انتهت بفوز الباطن 3 - 0.
كانت هذه تفاصيل خبر أبها يطمح لمعالجة رباعية الاتفاق بهزيمة الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.