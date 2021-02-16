الشرقية تستضيف جولة كأس العالم لراليات الباها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية استضافة المملكة منافسات رالي الشرقية تويوتا الدولي في الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل في المنطقة الشرقية. وسيكون رالي الشرقية تويوتا الدولي ثالث جولات الموسم من بطولة كأس العالم لراليات الباها 2021. وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد اعتمد رالي الشرقية تويوتا ضمن روزنامة السلسلة العالمية ليظهر السباق للمرة الأولى على جدول جولاتها. وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد اعتمد رالي الشرقية تويوتا ضمن روزنامة السلسلة العالمية ليظهر السباق للمرة الأولى على جدول جولاتها. كما يمثل السباق الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية. ويشارك في السباق نخبة من سائقي بطولة كأس العالم لراليات الباها، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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