شكرا لقرائتكم خبر الشباب ينشد تأمين صدارته بالفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى الشباب المتصدر للحفاظ على الفارق النقطي بينه وبين منافسيه الأهلي والهلال، عندما يستضيف اليوم على ملعبه (الأمير خالد بن سلطان)، فريق الفتح ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الشباب صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني، فريق الأهلي.

ويعد الشباب حاليا أفضل فريق يقدم مستوى ثابتا، حيث كانت آخر خسارة له في الجولة التاسعة على يد التعاون برباعية نظيفة، فيما فاز في الجولة الأخيرة على النصر برباعية.

كما أنه يبحث عن تحقيق الفوز الخامس على التوالي ليصل إلى الرقم المسجل للهلال في هذا الموسم بواقع 5 انتصارات على التوالي.

ويملك الشباب أقوى خط هجوم بتسجيله 38 هدفا، منها 15 هدفا في آخر 4 مباريات فقط.

أما الفتح فيحتل المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، وتحسن أداء الفريق بعد التعاقدات الشتوية، حيث استطاع تحقيق 4 نقاط من آخر مباراتين بالتعادل مع النصر والفوز على العين.

ويعد دفاع الفتح ثالث أضعف دفاع في البطولة، حيث اهتزت شباكه 32 مرة مقابل 22 مرة للشباب.

وفي آخر 7 مواجهات بينهما، نجح الشباب في الفوز 3 مرات مقابل اثنتين للفتح، فيما حضر التعادل مرتين.