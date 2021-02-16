يوفنتوس وبورتو.. قمة المواجهات الثنائية الخاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع يوفنتوس الإيطالي إلى نقطة انطلاق جديدة قوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على بورتو البرتغالي اليوم في ذهاب الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة، والذي يشهد اليوم أيضا مواجهة مثيرة بين إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويعود مهاجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى بلاده بطموحات كبيرة في قيادة يوفنتوس، الفائز بلقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم على التوالي، أمام بورتو حامل لقب الدوري البرتغالي والفائز بلقب دوري الأبطال الأوروبي مرتين سابقتين.

وتوج يوفنتوس أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين سابقتين، ولكن الحظ عانده في عدد من النسخ الأخرى.

كما تشهد المباراة مواجهة بين البرازيليين أليكس ساندرو ودانيلو، مدافعي يوفنتوس وفريقهما السابق بورتو.

وكتب رونالدو على موقع انستقرام «هذه الهزيمة لن تثبط همتنا. علينا أن نحتفظ برؤوسنا مرفوعة ونفكر في دوري أبطال أوروبا»، في إشارة للهزيمة 0 - 1 أمام نابولي السبت الماضي بالدوري الإيطالي.

كما تشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين المدير الفني لبورتو سيرجيو كونسيساو، والمدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو، بعدما التقيا سابقا داخل المستطيل الأخضر خلال 6 مواسم، لعب فيها كونسيساو لفرق لاتسيو وبارما وإنتر ميلان في إيطاليا.

وفي المواجهة الأخرى اليوم يتطلع بوروسيا دورتموند إلى التخلص من كبوته الحالية في الدوري الألماني (بوندسليجا) وتحقيق الفوز في بداية الأدوار الإقصائية للبطولة الأوروبية.

ويحل دورتموند الذي حقق فوزا واحدا في آخر 6 مباريات خاضها بالبوندسليجا، ضيفا على إشبيلية الإسباني، حيث يحلم المدرب الموقت للفريق إيدن تيرزيتش، في التخلص من الكبوة المحلية وتقديم نقطة انطلاق جديدة قوية في البطولة الأوروبية.

وأبعدت النتائج في الفترة الأخيرة فريق دورتموند عن المراكز الأولى في البوندسليجا والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتمثل المباراة المواجهة الأولى من 3 مواجهات صعبة لدورتموند على مدار الأيام الثمانية المقبلة، حيث يحل الفريق بعدها ضيفا على شالكه في دور الثمانية بكأس ألمانيا، كما يحل بعدها ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ بالبوندسليجا.

وأكد مدافع دورتموند ماتس هوملز بعد التعادل 2 - 2 مع هوفنهايم السبت الماضي بالبوندسليجا، «نحن على طريق التعافي، نريد اللعب بشكل أكثر نشاطا وقوة، هذه الأشياء لا تحدث بين عشية وضحاها. نعمل على هذا خلال التدريبات، وأثق تماما بأنكم سترون النتيجة قبل نهاية الموسم».

ويفتقد إشبيلية في هذه المواجهة جهود لاعبه لوكاس أوكامبوس بسبب الإصابة في الكاحل، كما ينتظر أن يغيب زميله ماركوس أكونا عن صفوف الفريق في هذه المباراة.