تبرئة رئيس الأولمبية الجزائرية من تهمة التطبيع مع إسرائيل

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وكشف الموقع الإخباري الالكتروني «سبورتس نيوز ديزاد» أن محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية فصلت أمس الأول في القضية التي رفعها براف، ضد تلفزيون «نوميديا» لصالحه، وأدانت القناة بدفع تعويض مالي كبير للضحية تعويضا عن الضرر الذي لحقه.وأوضح ذات المصدر أنه تبين أن التلفزيون المذكور «تلاعب بصور تلفزيونية بغرض
الإساءة للضحية براف»، خلال حضوره العام الماضي دورة بارسي-فرنسا «جراند سلام» للجودو كضيف شرفي.
كما أشار إلى أن القناة التلفزيونية ذكرت أن براف، قام بتقليد مصارع إسرائيلي ميدالية ذهبية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أكد أن بلاده لن تبارك ولن تشارك الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية قضية مقدسة للشعب الجزائري.
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