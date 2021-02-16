شكرا لقرائتكم خبر لشبونة يبتعد بصدارة الدوري البرتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق سبورتينج لشبونة موقعه في صدارة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه باكوس دي فيريرا 2-0 في المرحلة الـ19. وتقدم جواو ماريو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ20، ثم أضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الـ48. الفوز رفع رصيد سبورتينج لشبونة في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورتو. الفوز رفع رصيد سبورتينج لشبونة في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بورتو.

كانت هذه تفاصيل خبر لشبونة يبتعد بصدارة الدوري البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.