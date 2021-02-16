مطالبة بنقل مباراة بلوزداد وصن داونز خارج الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا عضو في اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إلى نقل المباراة التي يلتقي فيها شباب بلوزداد بضيفه ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى خارج الجزائر، خوفا من انتقال السلالة الجديدة للجائحة التي ظهرت بجنوب أفريقيا.

وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ببرمجة المباراة يوم 23 فبراير الحالي بداية من الساعة الثانية ظهرا على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية.

وقال الطبيب بقاط بركاني «إجراء هذه المباراة بالجزائر يمثل خطرا حقيقيا. الوضعية في جنوب أفريقيا خارج السيطرة بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة. يجب نقل المقابلة لتفادي انتشار الوباء».

وأضاف «الأمر الذي نتخوف منه في مثل هذه الحالات هو نتائج التحاليل المغلوطة التي يمكن أن تقدمها بعثة الفريق الجنوب أفريقي عند وصولها إلى الجزائر. الأكيد أن الخطر يبقى قائما، فسلالة فيروس كورونا هذه يمكنها أن تقاوم اللقاح. وبهذا الأحسن هو تغيير مكان إجراء اللقاء».

ويتصدر صن دوانز المجموعة الثانية بثلاث نقاط بعد فوزه على الهلال السوداني 2-0 متقدما بنقطتين عن شباب بلوزداد ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية إثر تعادلهما دون أهداف.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نقل المباراة التي كانت ستجمع الوداد البيضاوي المغربي بضيفه كايزر شيفز عن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، إلى ملعب السلام بالقاهرة، عقب رفض السلطات المغربية الترخيص لبعثة الفريق الجنوب أفريقي بدخول أراضيها.