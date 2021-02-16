رابطة المشجعين الألمانية تنتقد غرور الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت رئيسة رابطة المشجعين الألمانية هيلين برايت، انتقادات لأندية كرة القدم، واعتبرت أن من قبيل الغطرسة أن تسافر هذه الفرق إلى دول أخرى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وقالت برايت في تصريحات للإذاعة البافارية أمس، «إن الأندية تبدو وكأنها تجهل كل شيء يحدث في العالم». وأضافت أن الجماهير لا تتفهم سفر الفرق لخوض مباريات خارج البلاد، ومنها مباريات وأضافت أن الجماهير لا تتفهم سفر الفرق لخوض مباريات خارج البلاد، ومنها مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكذلك سفر بايرن ميونخ إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية التي اختتمت قبل أيام، في الوقت الذي يخضع فيه المواطنون في ألمانيا لإجراءات إغلاق، وقيود على السفر.

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