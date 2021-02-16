«فخر أبوظبي» يشارك «الملك» الصدارة وطموح اللقب

الشارقة:علي نجم

تستحق الجولة 16 من دوري الخليج العربي أن تكون جولة اللا مستحيل، فكل الأمور تبدلت في جولة واحدة، وكل الألوان تغيرت، وكل الحظوظ تراجعت، أو تصاعدت مؤشراتها، حتى بدا كأن المسابقة دخلت سوق «بورصة» أكثر تقلباً من أسواق نيويورك وناسداك ولندن.

وفتحت خسارة الشارقة أمام العين بهدفين مقابل هدف، كل الأبواب أمام الطامحين لنيل فرصة الوصول إلى المنصة، وتركت «الملك» في موقف لا يحسد عليه، بل إن هدف يحيى نادر الصاروخي هز عرش صدارته، قبل أن يرفع التوغولي لابا من درجة الاهتزاز حتى باتت القمة فوق صفيح ساخن.

تعثر الشارقة بالخسارة الأولى على أرضه والثانية هذا الموسم، كانت كفيلة بتأكيد أن الشارقة في خطر، وأن كل الأحلام الملكية بالحفاظ على الدرع دخلت منعطفاً جديداً، وحده عبد العزيز العنبري ورجال الفريق يملكون فرصة تعديل المسار وتحديد المصير في القادم من الجولات العشر الأخيرة، التي ستكون أقرب إلى ماراثون معقد، بل سباق سرعة مع قفز للحواجز في أمتار البطولة العشرة الأخيرة.

وساهمت خسارة الشارقة في تأكيد أن «الملك» يعاني، وأن ضياع 5 نقاط في آخر جولتين، كان أقرب إلى هدية للمنافسين، لاسيما الجزيرة الذي لم يفوت الفرصة، فزار كلباء وعاد منها غانماً بالنقاط الثلاث، وبسداسية من الأهداف كانت أقرب إلى رسالة شديدة اللهجة لكل المنافسين والملاحقين.

رسالة رعب

ووجّه الجزيرة رسالة «رعب» إلى المنافسين، حين زار ملعب اتحاد كلباء، وعاد غانماً بالنقاط الثلاث، مع تسجيل نصف درزن من الأهداف، ليرفع غلته في آخر مباراتين إلى 11 هدفاً في 180 دقيقة، منها 6 أهداف للنجم علي مبخوت الذي ســــجل «هاتريـــك» للجولــــــة الثانيــــــة تواليــــاً.

وبلغ عدد الأهداف التي سجلها الجزيرة في المسابقة حتى الآن 42 هدفاً، ما يؤشر إلى مدى القوة والفعالية الهجومية التي يمتاز بها «فخر أبوظبي» الذي بات يطبق فلسفة مديره الفني الهولندي مارسيل كايزر بأبهى صورة، من خلال حسن التحكم والسيطرة وتبادل المراكز والفعالية التهديفية، من دون إغفال الشق الدفاعي، بل إن الفريق رفع غلته في كلباء إلى 7 «كلين شيت»، ليؤكد الجزيرة أن استبعاده من دائرة المنافسين قبل صافرة بداية الموسم كان خاطئاً، وأن الفريق يبدو كأنه يولد من رحم المسابقة، ليتحول إلى «دريم تيم»، وإن كان الحكم النهائي على قدرات الفريق سيتمثل في القادم من الاستحقاقات والمواجهات المصيرية التي تنتظره، ولعل أبرزها موقعة 26 فبراير الجاري في الإمارة الباسمة حين يحل ضيفاً على الشارقة.

وكان العين قدم خدمة العمر لمطاردي الصدارة، بعرقلة الشارقة، ليحفظ لنفسه فرصة البقاء قريباً من القمة، وتواجده بين الأربعة الكبار.

ونفض «الزعيم» بفوزه على المتصدر غبار الخسارة القاسية التي مني بها أمام شباب الأهلي في المرحلة السابقة، كما صالح جماهيره، وقدم وعداً بأن المستقبل قد يكون أفضل، خاصة بعدما زج المدرب باللاعب الياباني ناكاجيما الذي كان لمشاركته الأثر الفعال في تطوير الشق الهجومي.

ضياع السعادة

وفرض التعادل نفسه على موقعة شباب الأهلي والوحدة إياباً 2-2، ليخسر كل فريق نقطتين كان بأمس الحاجة إليها من أجل دخول دائرة الأربعة الكبار، بل والمنافسة ربما على قمة الترتيب.

وأضاع الفريقان في استاد راشد طريق السعادة، بعدما فشل كل منهما في تحقيق الفوز، لاسيما أصحاب الأرض الذين كانوا يعيشون حالة من التوهج والتألق طوال 7 مباريات عرف فيها طعم الفوز على مستوى كل المسابقات، قبل أن يتعثر بالتعادل.

وفاز بني ياس على خورفكان 2-1 ليصبح على بعد 4 نقاط فقط من الصدارة، وليكون المنافس الخفي على اللقب الذي لم يتحدث عنه أحد.