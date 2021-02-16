شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات مصر للرجبي.. إنجاز من المشاركة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منتخب سيدات مصر للرجبي بلقب البطولة العربية الأولى للسيدات للسباعيات التي أقيمت في الإسكندرية، واختتمت في 13 فبراير/شباط الحالي.

وجاء فوز منتخب مصر باللقب؛ بعد فوزه على نظيره السوري في نهائي البطولة بنتيجة 31-صفر ليتوج الفريق المصري بأول ميدالية ذهبية في تاريخ مصر في البطولة العربية.

وبرزت في صفوف منتخب مصر قائدة الفريق فريدة إيهاب الزقزوق، وضمت قائمة المنتخب كذلك، عليا متولي وفرح عمر ورولا الوزيري وهالة قورة ونهال الأدريسي وندا سمير وفريدة الجزار وكاريمان سليمان ويارا أيمن وآية حسام وروان راشد وسارة النجدي، ويشرف على تدريب الفريق خالد هلال المدير الفني، ومحمد الطوبجي، ومروج عز الدين طبيبة، ومنة صدقي إدارية.