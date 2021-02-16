شكرا لقرائتكم خبر عن عيال خصيف يرتدون زي «الفخر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

ظهر الحارس المخضرم علي خصيف قائد الفريق الأول للجزيرة برفقة 3 من أبنائه في صورة نشرها موقع النادي بمناسبة تدشين زي «فخر أبوظبي» للأطفال الصغار.

بالرغم من عدم ارتداء أحد أبناء خصيف الزي المخصص بحراسة المرمى، إلا ان القمصان التي ارتداها الثلاثي حملت الرقم 55 وهو الذي يرتديه والدهم منذ فترة طويلة مع نادي الجزيرة.

وحظيت صورة عائلة خصيف بانتشار واسع في «السوشيال ميديا» وسط تمنيات مشجعي «فخر العاصمة» بأن يكون أبناء حارس الجزيرة ومنتخب الإمارات الأول نجوماً في المستقبل امتداداً للسيرة الطيبة لوالدهم أحد نجوم كرة القدم في الإمارات والخليج والوطن العربي.