شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت: الجزيرة لايقهر.. و«حرام» ألا يفوز بالدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

قال علي مبخوت مهاجم الجزيرة إن «فخر أبوظبي» مرشح للفوز بلقب دوري الخليج العربي، وإن فكرة الاحتراف الخارجي مازالت تدور في رأسه ولكن في ذات الوقت يؤكد احترامه لعقده مع ناديه الحالي، لافتاً إلى أنه هو الذي لديه الحق في الموافقة أو الرفض في العروض التي تقدم له.

وأوضح هداف الجزيرة الذي عزز مسيرته بالهدف رقم 160 وبات على بعد 5 أهداف من تحطيم رقم فهد خميس الهداف التاريخي للدوري الإماراتي أن من حق فهد خميس أن يطالب بالأهداف العشرة التي لم تحتسب له، مؤكداً في ذات الوقت أنه سيكون شرفاً كبيراً له بتحطيم رقم الفهد.

وكشف مبخوت عبر برنامج «الشارع الرياضي» الذي تقدمه قناة أبوظبي عن أن المدرب الهولندي هينك تن كات هو من حوله إلى خانة المهاجم الصريح بعدما كان يلعب في مركز الجناح وكان ذلك في موسم 2016-2017 وهو الموسم الذي فاز فيه الجزيرة باللقب الثاني لدرع الدوري في تاريخه، معتبراً أن الهولندي تين كات بالاضافة إلى مواطنه كايزر والبرازيلي أبل براغا ومهدي علي أبرز المدربين الذين أثروا في مسيرته.

وأوضح مبخوت أنهم في بداية الموسم لم يكونوا يفكرون في الدوري، ولكن الظروف الحالية تجبرهم على المنافسة على اللقب، مبيناً أن الجزيرة الآن يمتلك أفضل العناصر بمن فيهم اللاعبون الشباب وقال: حرام ألا ننافس.. لقد غيرنا عقليتنا من فريق يسعى الى ظهور مشرف إلى مارد لا يقهر وباستطاعته أن يحقق الألقاب.

واشار إلى أن الخسارة من خورفكان صفر-3 كانت نقطة تحول في تفكير الفريق حيث دخل التحدي بين اللاعبين على أن يعود الجزيرة للمنافسة اقوى وان يكون الهدف هو الفوز باللقب.

واعتبر هداف الجزيرة أن التعاون المشترك مع اللاعبين لمساعدة الفريق كان همه الأول، مبيناً أنه لم يشعر بالضغوط على الإطلاق في القسم الأول من الدوري، نافياً أن يكون قد فقد أعصابه في بعض المباريات.