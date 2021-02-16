ألابا يؤكّد رحيله عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم

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ميونخ: أعلن المدافع الدولي النمسوي دافيد ألابا، أبرز ركائز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في السنوات التسع الاخيرة، رحيله عن النادي البافاري في نهاية الموسم دون الكشف عن وجهته المقبلة.

قال اللاعب البالغ 28 عاما الثلاثاء في مؤتمر صحافي من ميونيخ "اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت ان ألابا، القادم إلى بايرن بعمر السادسة عشرة والمتوج معه بـ26 لقبا، سينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة الاسبانيين "ليس سرا ان ادارة اعمالي كانت على اتصال ببعض الاندية. الباقي سيتحدد في المستقبل".

ونفى ألابا أن يكون رحيله مرتبطا بمتطلبات مالية ضخمة، كما ألمح رئيس النادي السابق أولي هونيس.

خاض ألابا 415 مباراة مع بايرن، لكنه رفض محاولات ناديه لتمديد عقده.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيعه "كان شخصا رائعا دوما. يقدم كل ما في وسعه من أجل بايرن".

تابع "هو شخص جدي، محب ومحبوب من الجميع. يستحق معاملة جيدة حتى اليوم الأخير مع نادي بايرن. سنفترق بوفاق تام".

وأقر ألابا "لم يكن قرارا يسهل اتخاذه، لأن بايرن عائلتي. لكن هدفي أن اتطور كل عام وأن اخرج من منطقة راحتي".

ولعب ألابا، القادر على شغل عدة مراكز (ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز) دورا رئيسا في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري ابطال اوروبا (2013 و2020) وتسعة ألقاب في الدوري المحلي.

وبعدما تألق على الرواق الايسر وراء الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، برز الموسم الماضي في قلب الدفاع للمساهمة في سداسية تاريخية للنادي، آخرها في مونديال الاندية قبل ايام في الدوحة.