شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا: نبدأ اليوم رحلة جديدة بطموحات جديدة نحو تحقيق "العاشرة "فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، رسالة لجمهور الأهلى من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، قبل مواجهة المريخ السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار أولى مباريات دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعلق الكونغولى بواليا على بداية رحلة الأهلى فى دور المجموعات عبر حسابه قائلا: "نبدأ اليوم رحلة جديدة بطموحات جديدة نحو تحقيق العاشر في إفريقيا".



بواليا

ويعانى والترلا بواليا إهدار الفرص التهديفية منذ انتقاله للنادى الأهلى فى الميركاتو الشتوى الماضى، وهو ما وضعه فى مرمى انتقادات الجماهير الحمراء.

ويتسلح الأهلى بالروح العالية والحالة المعنوية المرتفعة التى يتحلى بها لاعبوه، بعد الإنجاز الذى حققه الأهلى بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، لاسيما بعد المستوى العالى الذى ظهر عليه الفريق خلال مشاركته فى مونديال الأندية، وتكرار الإنجاز الوحيد الذى تحقق عام 2006.

من جهته عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي أكثر من جلسة مع لاعبيه فى إطار التحضير لمواجهة المريخ السوداني، من أجل تحديد خطة المباراة والأسلوب الذى سيعتمد عليه أمام بطل السودان، ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه بمباريات مونديال الأندية، بخلاف وضع الخطة التى ينوى تطبيقها فى مباراة اليوم.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى بدلا من تكرار إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، وحسم نتيجة المباراة مبكرا، لاسيما أن الفريق قد يعانى من الإجهاد فى الأمتار الأخيرة من زمن المباراة بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على راحة كافية بعد العودة من قطر عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.