شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ السوداني.. 5 معلومات تاريخية يحملها تاريخ مواجهات الفريقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي المتوج ببرونزية مونديال الأندية، لخوض أولى مواجهاته بدور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا، حينما يلتقي المريخ السوداني لحساب المجموعة الأولى، في المجموعة التي تضم إلى جانب الفريقين العربيين كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.
تلقى النادي الأهلي تأكيدات بإقامة مباراة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل فى أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلاً من استاد الأهلي فى السلام، ويقام اللقاء فى التاسعة مساءً.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غداً، الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الثالثة عصر غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غداً، الأحد، وعاد الأهلي إلى القاهرة عصر أمس بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.وقبل مواجهة الثلاثاء، نستعرض تاريخ مواجهات الأهلى والمريخ في السطور التالية:
1 - خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات، بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، ومرتين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1993.
2 - نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.
3 - المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية، رئيس النادي الأهلي الحالي.
4 - أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.
5 - ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.