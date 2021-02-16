شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ السوداني.. 5 معلومات تاريخية يحملها تاريخ مواجهات الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي المتوج ببرونزية مونديال الأندية، لخوض أولى مواجهاته بدور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا، حينما يلتقي المريخ السوداني لحساب المجموعة الأولى، في المجموعة التي تضم إلى جانب الفريقين العربيين كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

تلقى النادي الأهلي تأكيدات بإقامة مباراة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل فى أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلاً من استاد الأهلي فى السلام، ويقام اللقاء فى التاسعة مساءً.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غداً، الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس واليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الثالثة عصر غدٍ الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غداً، الأحد، وعاد الأهلي إلى القاهرة عصر أمس بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقبل مواجهة الثلاثاء، نستعرض تاريخ مواجهات الأهلى والمريخ في السطور التالية:

1 - خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات، بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، ومرتين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس في نسخة 1993.

2 - نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.

3 - المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية، رئيس النادي الأهلي الحالي.

4 - أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.

5 - ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.