إنقاذ موسم دورتموند أولوية قبل التفكير في روز

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بدأ فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم التخطيط للمستقبل بالفعل بالإعلان عن التعاقد مع المدرب ماركو روز ليتولى مسؤولية الفريق اعتبارا من الصيف المقبل، لكن الفريق عليه أولا السعي الآن لإنقاذ موسمه.

وكان دورتموند يوجه أنظاره إلى روز، المدرب الحالي لبوروسيا مونشنجلادباخ، منذ عام 2018 عندما كان مدربا لريد بول سالزبورج، وقد قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري النمساوي مرتين.

وقبل أن يتولى روز تدريب فريق دورتموند رسميا، سيكون على الفريق إنجاز عدد من المهام الصعبة خلال الموسم الجاري.

ويحل دورتموند ضيفا على أشبيلية الإسباني غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما يواجه الفريق مهمة صعبة في مساعيه للتأهل مجددا إلى البطولة الأوروبية حيث يتأخر في الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وقبل المباراة المهمة والصعبة أمام أشبيلية، أبدى إيدين تيرزيتش، المدير الفني الحالي لدورتموند، رغبة في التركيز على نقاط قوة الفريق، وصرح قائلا إن "هذا يشكل تحديا نسعد بخوضه".

وقال تيرزيتش عن أشبيلية الذي توج بأربعة ألقاب في الدوري الأوروبي خلال الأعوام العشرة الماضية :"أشبيلية فريق يتمتع بإدارة جيدة وحقق الكثير من النجاح في الأعوام الأخيرة."

وأضاف تيرزيتش :"نجحوا بشكل جيد في تعويض اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق بآخرين جدد، ويحتلون الآن المركز الرابع في مسابقة دوري صعبة، حيث حققوا الفوز في آخر تسع مباريات ولم تهتز شباكهم سوى بأهداف قليلة. يؤدون بشكل جيد ولديهم مجموعة رائعة من اللاعبين."

ورغم اعترافه بأفضلية أشبيلية عند المقارنة بين الفريقين، يرى تيرزيتش أن فريقه يمتلك فرصة جيدة في التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال، مضيفا أن ذلك سيتحقق :"إذا ظهرنا بمستوانا على الملعب طوال 180 دقيقة، وربما أكثر."

وأضاف :"لا نزال نثق تماما في كفاءة الفريق. أثق في قدرتنا على استعراض نقاط قوتنا على أرض الملعب، وأن نكون منافسا قويا."

وتأتي مباراة أشبيلية في بداية ثمانية أيام حاسمة بشكل كبير لمشوار دورتموند هذا الموسم، حيث تشهد أيضا مواجهة الديربي أمام شالكه وكذلك مواجهة مونشنجلادباخ في دور الثمانية بكأس ألمانيا.

ويحتل شالكه المركز الأخير في الدوري الألماني برصيد تسع نقاط فقط حصدها خلال 21 مباراة.

ورغم أن ذلك قد يرجح كفة دورتموند بشكل كبير من حيث الترشيحات، يصعب التكهن بنتيجة المباراة في ظل حقيقة أن دورتموند حقق انتصارا واحدا فقط خلال آخر ست مباريات محلية أمام شالكه.

وتحمل مباراة مونشنجلادباخ أهمية خاصة بعد الإعلان عن تعاقد دورتموند مع المدرب الحالي لمونشنجلادباخ.

وبعد خروج بايرن ميونخ من منافسات بطولة الكأس، يرى كل من دورتموند وشالكه أن البطولة تشكل الفرصة الأبرز لاعتلاء منصة التتويج هذا الموسم.

وتلقى دورتموند أنباء سارة بعودة ثورجان هازارد ودان-أكسيل زاجادو وتوماس مونييه إلى التدريبات أمس الاثنين، لكن مونييه فقط كان ضمن القائمة المتجهة إلى إسبانيا.

وقال تيرزيتش إن حارس المرمى رومان بوركي بحاجة "لأيام قليلة أخرى" للتعافي من الإصابة، وظل توماس ديلاني في دورتموند حيث ينتظر مولوده الأول على أن يسافر إلى إسبانيا في أقرب وقت ممكن.

ويفتقد أشبيلية جهود لوكاس أوكامبوس بسبب إصابة في الكاحل كما يتوقع غياب لاعب الظهير الأيسر ماركوس أكونا عن المباراة بينما يأمل المدير الفني جولن لوبيتيجي أن يكون لاعب الظهير الأيمن خيسوس نافاس لائقا للمشاركة.