قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي.. عودة ساسي وبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الدراويش، عودة الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بعد غيابهما عن مواجهة الاتحاد السكندري بالجولة الماضية في الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو- شيكابالا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.