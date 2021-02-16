تقارير: جالاتا سراي يفعل بند شرائه مصطفى محمد خلال أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي يرغب في تفعيل بند الشراء المتواجد في عقد استعارته لمصطفى محمد من الزمالك، قبل نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تاكفيم التركية، فإن جالاتا سراي يدرس حاليًا التحرك لشراء مصطفى محمد نهائيًا قبل نهاية الموسم تحسبًا لما وصفته بـ"السيناريوهات السلبية" في أي وقت.

وشددت الصحيفة على وجود ما وصفته بـ"التكهنات" حول عدم قدرة جالاتا على تفعيل بند الشراء النهائي لمصطفى محمد، في حالة تقدم أي نادِ آخر بعرض أكبر ماديًا للزمالك لشراء اللاعب.

ووفقًا لما ذكره مصدر في جالاتا سراي للصحيفة -لم تذكر اسمه-، فإن هذه التكهنات غير صحيحة على الإطلاق، وسيكون للنادي الأحقية في ضم مصطفى محمد نهائيًا بالمبلغ المتفق عليه مع الزمالك.

وكان جالاتا سراي قد نجح في استعارة مصطفى محمد من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليوني دولار، مع وجود بند بأحقية ضمه نهائيًا مقابل أربعة ملايين دولار تُدفع للقلعة البيضاء.