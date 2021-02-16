إيهاب جلال ينتقد لاعبي المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقد إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة لاعبيه على الرغم من الفوز على الذي حققه الفريق على البنك الأهلي.

وتمكن مصر للمقاصة من الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ14 من عمر دوري WE المصري.

وعلى الرغم من الفوز الذي حققه الفريق إلا أن المدرب إيهاب جلال عبر عن عدم رضاه عن الأداء من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس.

وقال جلال: "في مباريات سابقة كنا نخسر لكن الأداء كان جيدًا، اليوم الأداء ليس جيدًا على الإطلاق وإذا استمر على هذا النحو فلن أكمل مشواري مع الفريق."

الأمر امتد إلى مطالبة من جانب المدرب بفرض عقوبات على لاعبيه حيث قال : "يجب محاسبة ومعاقبة اللاعبين بسبب غياب الطموح."

وأختتم: "لن أُكمل مع لاعبين ليس لديهم أي طموحه."

وبعد الفوز الذي حققه الفريق اليوم فإن المقاصة دخل المربع الذهبي لبطولة الدوري حيث يملك الفريق 20 نقطة في رصيده وهو نفس عدد النقاط الذي يملكه المصري صاحب المركز الثالث لكن أبناء بور سعيد لعبوا 11 مباراة فقط فيما لعب المقاصة 13.