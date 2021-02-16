سموحة يهزم دكرنس برباعية ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق سموحة فوزا على نظيره دكرنس، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في إطار منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وسجل فريق سموحة الهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق أحمد عبد القادر، قبل أن يضيف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وجاء الهدف الثالث لفريق سموحة في الدقيقة 69 عن طريق ديريك نسيبامبي، واختتم حسام حسن أهداف الفريق السكندري في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة سقوط الأمطار بغزارة على أرضية ملعب دمنهور الذي احتضن اللقاء، لكن هذه الأجواء لم تعيق سموحة من الفوز برباعية والتأهل لدوري الـ 16 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه فريق سموحة، الفائز من مواجهة بيراميدز والعبور في دور الـ 16 لكأس مصر.