رسميا.. ألابا يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني رحيله عن الفريق البافاري بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا اليوم الثلاثاء، قال: "لقد اتخذت القرار بنفسي، سأغادر النادي بنهاية الموسم.. أريد تجربة شيء جديد".

وأضاف: "لم يكن القرار سهلا، النادي مهم جدًا بالنسبة لي، أنا هنا منذ 13 عامًا، وأنا ممتن جدًا للنادي".

وبسؤاله عن وجهته المقبلة، قال: "لم أقرر بعد إلى أين سأذهب".

وارتبط ألابا بالرحيل عن بايرن بعد فشل محاولات النادي البافاري للوصول لاتفاق مع اللاعب النمساوي للإبقاء على خدماته، ولم تتناسب المطالبات المادية للاعب النمساوي مع الوضع المالي لبايرن في الوقت الحالي خاصة مع الأزمة المالية التي يعاني منها العالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

واستهل ألابا مشواره مع الفريق الأول لبايرن ميونخ مطلع موسم 2010/2011 عندما تم تصعيده بعد موسمين من وصوله، ثم خرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى هوفنهايم قبل عودته مجددًا للنادي البافاري مع بداية موسم 11/12.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الأوروبية أكدت أن ألابا سينضم إلى ريال مدريد الإسباني مطلع الموسم المقبل.