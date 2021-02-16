دراجان يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن البوسنى دراجان المدير الفني لفريق الإسماعيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري we المصري.

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة مجموعة من اللاعبين من بينهم فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي إضافة للقائد محمد صبحي حارس المرمى.

ويغيب عن القائمة التي تستعد لمواجهة الزمالك أكثر من لاعب منهم محمود دونجا وأحمد مدبولي ومحمد بيومى وأحمد مصطفى وغيرهم لأسباب متنوعة.

واختار دراجان قائمة ضمت كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحى، محمد فوزى و محمد مجدي.

خط الدفاع : رضوان شريفى، مروان صحراوى، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، مصطفى الزنارى، حسين السيد، عبدالله جمعة.

خط الوسط : عمر الوحش، نادر رمضان، محمد عادل، عماد حمدى، محمد صادق، محمد حسن، محمد الشامى، اري بابل، زياد طارق

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف، شيلونجو ، شكري نجيب.