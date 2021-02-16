ألابا يعلن رسمياً رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم



أعلن النمساوي دافيد ألابا رسمياً رحيله عن ناديه بايرن ميونيخ الألماني نهاية الموسم دون أن يحدد وجهته المقبلة.



ونقل حساب بايرن على تويتر تصريحات ألابا: "أنا شخصياً اتخذت قراراً بالقيام بشيء جديد بعد هذا الموسم وترك بايرن، لم يكن قراراً سهلاً، أنا هنا منذ 13 عامًا والنادي مهم جدًا بالنسبة لي".



وكانت تقارير عديدة ربطت انتقال ألابا المتوج منذ أيام بكأس العالم للاندية في قطر إلى النادي الملكي ريال مدريد.