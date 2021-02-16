الامارات | العنبري: متفائل بعودة النتائج الإيجابية للشارقة في لقاء الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: متفائل بعودة النتائج الإيجابية للشارقة في لقاء الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري إنه يأمل أن تشهد مباراة الفريق المرتقبة أمام الظفرة بعد غد ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، عودة اللاعبين المصابين إلى صفوف الفريق مجددا بعدما غابوا عنه أخيرا، علما أن صفوف الشارقة شهدت غياب عناصر أساسية في مباراة العين، أبرزهم الحارس الاساسي عادل الحوسني.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة اليوم: متفائل بعودة النتائج الإيجابية للفريق في لقاء الظفرة، طالما أن هناك عمل ومجهود في التمارين وأن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية وأن الأمور ستتغير. وأضاف: استعدادات الفريق جيدة واللاعبين في حال تركيز جيد وأتمنى التوفيق للفريقين.

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