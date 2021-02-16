شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ساسي لقائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوي الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي. حط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو- شيكابالا - أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل.
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