شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية في أوليمبياد طوكيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2021، قرعة منافسات كرة اليد في أوليمبياد طوكيو المقرر إقامتها في الصيف باليابان.

وجاءت مجموعات كرة اليد في دوري الألعاب الأوليمبية كالتالي:

المجموعة الأولى (الدنمارك- إسبانيا- الأرجنتين- المركز الأول بتصفيات المجموعة الثانية- المركز الثاني في كل من المجموعتين الأولى والثالثة).

المجموعة الثانية (مصر- اليابان- البحرين- المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثالثة- المركز الثاني في المجموعة الثانية).



وفيما يلي المجموعات التي سيتأهل منها أصحاب المركز الأول والثاني للانضمام إلى جانب المنتخبات المتأهلة في المجموعتين السابق ذكرهما.

مجموعات التصفيات المكملة والمؤهلة للأوليمبياد

المجموعة الأولى (النرويج- البرازيل- تشيلي- كوريا)

المجموعة الثانية (فرنسا- كرواتيا- البرتغال- تونس)

المجموعة الثالثة (ألمانيا- السويد- سلوفينيا- الجزائر)