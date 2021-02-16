شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يسعى لتقديم عقد جديد لمصطفى محمد بشرط جزائي 25 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة fotomacالتركية أن مسؤولي جالاتا سراي يفكرون في التعاقد مع مصطفى محمد، المعار من الزمالك بشكل رسمي قبل نهاية فترة الإعارة.

وقالت الصحيفة إن «هناك بندًا في عقد مصطفى محمد ينص على دفع 4 ملايين يورو للزمالك مقابل إتمام التعاقد بشكل نهائي، ويفكر النادي بشكل جدي في تفعيله مع تألق اللاعب وتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات متتالية».

وأكدت الصحيفة أن جالاتا سراي سيقدم لمصطفى محمد عقدًا جديدًا يتقاضى بموجبه ما يقرب من 1.25 مليون يورو، مع وجود شرط جزائي يبلغ 25 مليون يورو.

وانتقل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وسجل مصطفى محمد بالترتيب في شباك كل من: باشاك شهير وفنار بخشة وألانيا سبور (كأس تركيا) وقاسم باشا.