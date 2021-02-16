شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والرياضة ينضمون لمبادرة «فرحونا يا أبطال» لدعم المتأهلين للأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حظيت مبادرة «فرحونا يا أبطال» لدعم المتأهلين إلى أوليمبياد طوكيو باهتمام كبير بعدما أطلقها الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، السبت الماضى، خلال إطلاقه النسخة الأولى من أوليمبياد الشارع واللياقة البدنية والتى تستضيف فعالياتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة، وكذلك افتتاح بطولة الإسكندرية لـ«اللياقة البدنية وستريت وورك أوت» التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأولى بطولات المحافظات المؤهلة لأوليمبياد الشارع واللياقة البدنية.

صبحى وعبدالغفار وقرطام وبلال يفتتحون بطولة لـ«ستريت وورك أوت واللياقة البدنية»

وأعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الباراليمبية وأندية الأهلى والزمالك الانضمام لمبادرة «فرحونا يا أبطال» لدعم المتأهلين والتأكيد على أن المجتمع المصرى بجميع أطيافه يقف خلف اللاعبين لحصد الميداليات الأوليمبية ورفع اسم مصر فى المحافل الأوليمبية، وأعلن عدد كبير من نجوم الرياضة مثل حازم إمام وأحمد حسام ميدو وأحمد شوبير ونجوم الفن أحمد السقا وأحمد مكى دعمهم للمبادرة..

من جانبه أكد بيج رامى، بطل مستر أوليمبيا، الذى شارك فى افتتاح أوليمبياد الشارع بالإسكندرية بصحبة الأبطال الأوليمبيين إبراهيم كيشو وسمر حمزة ونور حسين وشريف عثمان ورحاب محمد، استمرار دعمه للأبطال، مؤكدا أن فرحة الرياضى برفع اسم بلده عاليا فى المحافل الدولية شرف لا يضاهيه شرف، مشيرا إلى أن الرياضى يصاب فى بعض الفترات بالفتور وتضعف عزيمته نظرا لطول فترة الاستعداد، ولكن الدعم الجماهيرى يكون له مفعول السحر، خاصة أنه يشعر بأنه لا يمثل فردا وأنه محمل بآمال الملايين لتحقيق إنجاز رياضى يسعد به محبوه.

شريف عثمان يشيد بمبادرة «فرحونا يا أبطال»

ووجه بيج رامى الشكر إلى الاتحاد المصرى لرياضات الشارع «ستريت وورك أوت» وإسلام قرطام، رئيس الاتحاد، على دعمه للأبطال فى مسيرته، وكشف بيج رامى عن تعرضه شخصيا لموقف كاد يوقف مسيرته كلاعب بعد أن تخلت عنه الشركة الراعية وأن شركة كوسكواد المصرية هى التى تولت رعايته حتى نجح فى تحقيق حلم مستر أوليمبيا، وشدد على أنه صناعة مصرية مائة بالمائة وأنه دائما يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات.

فيما أعرب كيشو، بطل المصارعة، عن سعادته الكبيرة بمبادرة «فرحونا يا أبطال» والتى نالت إشادة جميع اللاعبين، وأظهرت مدى الدعم الكبير وتعهد ببذل قصارى جهده لتحقيق إنجاز أوليمبى، فيما أكدت زميلته سمرة حمزة أنها فوجئت بالاهتمام الكبير من الشباب المشارك فى بطولة الإسكندرية لرياضات الشارع واللياقة البدنية والاستقبال الرائع، وهو ما جعلها تعد بتقديم أفضل ما لديها لحصد ميدالية، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج بشدة إلى مبادرة «فرحونا يا أبطال»، خاصة أنها عانت الفترة الماضية نتيجة عدم وجود معسكرات خارجية، وأن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، وعدها بتذليل جميع العقبات لتحقيق إنجاز أوليمبى.

بيج رامى وأبطال الأوليمبياد خلال المشاركة فى فعاليات «أوليمبياد الشارع»

وقالت نور حسين، بطلة إفريقيا للتايكوندو، إن مبادرة «فرحونا يا أبطال» جعلت اللاعبين فى محط أنظار الجماهير، وحملت اللاعبين مسؤولية كبيرة

فيما قال شريف عثمان، الحاصل على العديد من الميداليات فى أوليمبياد المعاقين إنه سعيد جدا بالدعم الكبير والذى يعتبره إضافة كبيرة لحصد ميدالية جديدة فى طوكيو واتفقت معه زميلته البطلة الباراليمبية رحاب محمد على أن المبادرة دفعة كبيرة، وأشادت باهتمام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واهتمامه بالأبطال المتأهلين للأوليمبياد. من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى دعمه الكامل لمبادرة «فرحونا يا أبطال» على صعيد البطولة، فضلا عن الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع كأحد المحاور الرئيسية التى تتضمنها استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، والتعاون مع الاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية من أجل تحقيق هذا الهدف فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى دور الرياضة الإيجابى فى التنشئة البدنية والصحية للنشء والشباب.

أصحاب المراكز الأولى فى بطولة لـ«ستريت وورك أوت» واللياقة البدنية

وأكد وزير الرياضة حرصه على حضور فعاليات اتحاد رياضات الشارع واللياقة البدنية وسعادته بالتواجد الشبابى خاصة أنه يحل المعادلة الصعبة من خلال تشجيع ممارسة الرياضة فى الأماكن المفتوحة مع التوعية بأخطار كورونا نتيجة التباعد الاجتماعى.

فيما أكد إسلام قرطام، رئيس اتحاد رياضات الشارع «ستريت وورك أوت»، أن الاتحاد منذ تأسيسه يسعى لنشر ثقافة الممارسة وتشجيع الشباب، خاصة فى ظل نجاح الاتحاد فى زيادة الاهتمام بـ«ستريت وورك أوت» من خلال مبادرة «خليك رياضى» وافتتاح أول جيم مفتوح لممارسة الرياضة.

جانب من منافسات أوليمبياد الشارع

فى سياق آخر كشف الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، أن مشاركة جامعة الإسكندرية فى بطولة الإسكندرية لـ«ستريت وورك أوت» واللياقة البدنية كان لها مردود كبير على الطلاب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات والتعاون لنشر ثقافة الممارسة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية البحرية، أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول مع اتحاد رياضات الشارع لإنشاء أكثر من 10 جيم مفتوح فى الجامعة والحدائق العامة، فضلا عن استضافة فعاليات وبطولات «ستريت وورك أوت».

جانب من منافسات أوليمبياد الشارع