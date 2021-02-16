شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لاستضافة بطولة العالم فى الرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاته باللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، للوقوف على الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للرماية فى الفترة من ٢٢ فبراير الجارى حتى ٥ مارس المقبل. واستعرض الاجتماع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى سيتم تطبيقها على اللاعبين المشاركين بالبطولة والوفود المرافقة للوقاية من فيروس كورونا حيث من المقرر مشاركة نحو ٤٠٠ لاعب ولاعبة من ٣٥ دولة من مختلف دول العالم.

كما تابع الوزير الأمور اللوجيستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصرى لمنافسات البطولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على المتابعة مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية والاتحاد المصرى للعبة لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة على أعلى مستوى استمراراً لسلسلة النجاحات التى تحققها مصر فى استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.