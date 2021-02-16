شكرا لقرائتكم خبر عن «نتس» يسجل 27 رمية ثلاثية خلال الفوز على «كينجز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق بروكلين نتس وأحرز 27 رمية ثلاثية، فى رقم قياسى للفريق، خلال الفوز 136- 125 على سكرامنتو كينجز فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، الإثنين.

وأحرز كايرى إيرفينج 40 نقطة فى أفضل حصيلة له هذا الموسم، منها تسع رميات ثلاثية، فيما أضاف زميله جيمس هاردن ست رميات ثلاثية، وأنهى المباراة بتسجيل 29 نقطة، وتمرير 14 كرة حاسمة، ومتابعة 13 كرة.

وجاء الإبداع الهجومى لـ«نتس» رغم غياب العملاق كيفن دورانت بسبب معاناته من إصابة فى عضلات الفخذ الخلفية. وسجل نتس هذا الرقم القياسى من الرميات الثلاثية من 47 محاولة، وبلغت نسبته 57.4 بالمائة، بينما سجل 57.3 بالمائة من رمياته كلها.

وكان الرقم السابق لـ«نتس» عندما أحرز 24 رمية ثلاثية خلال الفوز 124- 96 على شيكاجو بولز فى السابع من إبريل 2018.

وتصدر حسن وايتسايد قائمة مسجلى النقاط فى كينجز وأحرز 26 نقطة، لكن الفريق خسر للمرة الرابعة على التوالى.